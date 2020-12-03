Запорізькі мости будуватиме найпотужніший кран у Європі - Укравтодор

Будувати запорізькі мости через р. Дніпро буде найпотужніший у Європі плавучий кран LK-600.

Відповідна інформація з’явилась у Фейсбуці на сторінці Укравтодору, передає кореспондент Укрінформу.

«Річковий несамохідний плавучий кран пливе в Україну зі Стамбулу. 148-метрова машина буде залучена при будівництві флагману «Великого будівництва» – мостових переходів через Дніпро та Старий Дніпро у Запоріжжі», - йдеться у пості.

Як розповіли кореспонденту Укрінформ в Службі автомобільних доріг в Запорізькій області, кран буде задіяний під час будівництва вантового мосту. Коли саме кран буде доставлений на будівельний майданчик в облавтодорі поки не кажуть, але припускають, що скоріш за все, він розпочне працювати у Запоріжжі, вже на початку 2021 року.

Як раніше повідомлялось, вантовий міст буде одним з найвищих в Україні, адже висота пілонів, які триматимуть міст – 166 метрів. Зараз роботи ведуться на обох берегах Дніпра. Будівництво верхової частини мосту через р. Старий Дніпро вийшло на завершальну стадію. Підрядник - турецька компанія «Онур» - запевняє, що вже у грудні можна буде проїхати частиною нового мосту.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.