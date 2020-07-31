Запорізькі мости будуватимуть цілодобово - Укравтодор

Мостові переходи через р. Дніпро у м. Запоріжжі будуватимуть цілодобово.

Про це сьогодні під час відвідування Запоріжжя повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає кореспондент Укрінформу.

"План – запустити рух по одній смузі цього року. Плануємо також завершити будівництво пілонів - це споруда №10. Зараз вийдемо в цілодобовий режим роботи", - сказав Кубраков.

За його словами, сьогодні на об'єкті працює 200 людей, до середини серпня кількість будівельників збільшиться до 300, а в піковий момент - до 600-650.

Ведуться роботи на спорудах №№1,3,4,5 для здійснення сполучення Хортицького району (Правий берег р. Старий Дніпро) з островом Хортиця. Також розпочаті роботи з підготовки будівельного майданчика укрупнювального збирання прогонової будови споруди №10 (вантовий міст через р. Дніпро) в районі Кривої Бухти.

"7,5 тисячі тонн металу вже замовили. Підрядник отримав у вигляді авансових платежів 1,3 млрд гривень, на які закуповує метал. Метал уже завезли на заводи, наразі готують металоконструкції, а вже тут, на об'єкті, буде виконуватися великовузлове збирання. Всього на цей рік заплановано фінансування у сумі 3,7 млрд гривень", - зазначив керівник Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрій Івко.

За його словами, металоконструкції виготовляє два заводи: у Миколаєві та Дніпрі.

За умов стабільного фінансування будівництво мостів завершать за 2 роки.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво мосту відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію ОНУР ТААХХУТ. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя є інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який забезпечуватиме якісний та надійний транспортний зв'язок між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.

Відсутність надійних транспортних зв'язків між лівим і правим берегами Дніпра є головною транспортною проблемою не тільки міста Запоріжжя, а й регіону в цілому. Необхідність у будівництві автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі виникла більше 25 років тому та з роками загострювалась.