На Вінниччині завершили ремонт транспортної розв’язки на трасі М-21

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» завершили капітальний ремонт транспортної розв’язки на міжнародній трасі М-21.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, передає кореспондент Укрінформу.

«Завершено роботи на підходах до шляхопроводу на трасі міжнародного значення М-21: на об’єкті «Великого будівництва» км 344+601 (с. Сьомаки, Жмеринського р-ну) на автомобільній дорозі «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський завершено капітальний ремонт транспортної розв'язки», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у поточному році на підходах до шляхопроводу, які формують транспортну розв’язку, здійснено фрезерування старого покриття з подальшим улаштуванням на дорозі шару регенерації, а також вирівнювального та верхнього шарів дорожнього покриття.

Проїзну частину дороги розширено до нормативних показників, встановлено нове бар’єрне покриття і нові дорожні знаки. На дорожнє полотно нанесено горизонтальну розмітку.

Роботи з капітального ремонту під’їзних шляхів зазначеної ділянки траси М-21 розпочато у вересні поточного року, їх виконав підрядник - ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво». Цей об’єкт є перехідним і завершення заплановано на 2021 рік, - продовжаться роботи з капітального ремонту шляхопроводу.

Автотраса М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» - це дорога міжнародного значення, її протяжність у межах області становить 178 км. На півдні вона межує з Республікою Молдова, де працює один з найбільших прикордонних пунктів області. Інтенсивність руху - від 10 до 12 тисяч автомобілів на добу.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: vinnitsa.info