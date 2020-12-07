За програмою «Велике будівництво» на Донеччині відкрили 5 спортивних об'єктів

У межах реалізації програми Президента України "Велике будівництво" у містах Донеччини з'явилися три нові та дві відремонтовані спортивні об'єкти.

Як повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України, арени діятимуть у Краматорську, Волновасі, Слов'янську та Селидовому, передає Укрінформ.

"У Краматорську з нуля звели стадіон у парку культури та відпочинку "Сад Бернадського". Спорудили крите футбольне поле зі штучним покриттям 60х40 м. Вартість - 18,7 млн грнь. У місті також побудували спортивно-оздоровчий комплекс по вулиці Паркова. Функціонуватимуть футбольне поле зі штучним покриттям стандартного розміру 105x68 м, легкоатлетичні доріжки, спортивний майданчик для пляжного волейболу, тенісний корт, майданчик для занять воркаутом та з антивандальним тренажерним обладнанням, трибуни на 480 глядацьких місць. Вартість - 39,8 млн грн", - зазначається у повідомленні.

У Волновасі звели з нуля стадіон (футбольне поле зі штучним покриттям 90х60 метрів, бігові доріжки, трибуни на 264 місця. Вартість - 27,3 млн грн).

Кроме того, відремонтовані стадіон імені Ю.П. Скиданова у Слов'янську та арена "Шахтар" у Селидовому. На це витрачено відповідно 38,2 та 45,2 млн грн.

Фото: dsmsu.gov.ua.