Гутцайт: На підготовку до Олімпійських ігор передбачено 2,8 млрд грн

На підготовку українських атлетів до Олімпійських ігор наступного року з держбюджету передбачано 2,8 млрд грн.

Про це у п'ятницю поінформував у Маріуполі міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який разом з очільником МОК Сергієм Бубкою взяв участь у зустрічі Президента України Володимира Зеленського з видатними вітчизняними атлетами, повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту.

"На наступний рік передбачається виділення коштів з державного бюджету у розмірі 2,8 млрд грн на підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх-2021 року та підготовку до зимових Ігор-2022. Упевнений, що наші майбутні чемпіони матимуть змогу повноцінно підготуватися до змагань", - зазначив міністр.

Серед визначених завдань у процесі підготовки до найважливіших стартів - забезпечення організації навчально-тренувальних зборів українських команд та оплата витрат, пов’язаних з участю спортсменів у цих змаганнях. Окрема стаття - винагороди переможцям та їхнім тренерам.

Фото: dsmsu.gov.ua.