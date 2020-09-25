Гутцайт: Можливо, Україна проведе Юнацькі олімпійські ігри

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився думками з приводу перспектив країни на проведення великих міжнародних змагань.

На думку керівника українського спорту, є можливість того, що наша країна організує в себе Юнацькі олімпійські ігри, повідомляє Life.liga.net.

"У держави є намір провести якісь великі змагання в Україні. Такі, як Євро-2012, Ліга чемпіонів... Завдання президента провести Олімпіаду? Ми ще не дійшли до етапу прораховування бюджету. Нині дивимося, чи можливо це, яка в нас інфраструктура, що потрібно зробити для проведення Олімпійських ігор або змагань високого рівня. Можливо, будемо проводити Юнацькі олімпійські ігри. Треба зрозуміти, що потрібно, аби провести ці змагання, потім прорахувати бюджет", - сказав Гутцайт.

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Він також зазначив, що бюджетний запит на спорт у 2021 році становить 7,3 млрд грн.

"Нині якраз йде бюджетний процес, і про кінцеву цифру говорити зарано. Можу сказати, що працюю над збільшенням суми. Бюджетний запит, в тому числі з урахуванням субвенцій місцевим бюджетам, становить 7,3 млрд грн", - заявив міністр.

Фото: kyivcity.gov.ua.