В Україні запущений проєкт для розвитку бізнесу в спортивній індустрії

Міністерство молоді та спорту разом з Міністерством цифрової трансформації України запустили всеукраїнський проєкт для розвитку бізнесу в спортивній індустрії.

"Мета Мінімолодьспорту - розвивати та підтримувати спортивну галузь. Неважливо, чи ти спортсмен, тренер або підприємець, який бачить себе в цій сфері, - ми допоможемо. Особливо важлива місія для нас - забезпечити роботою спортсменів, які, завершаючи кар'єру, не знають, де вони можуть бути корисними. Можливо, стати тренером, функціонером федерації, бізнесменом. Але для цього треба вчитися. Тому співпраця з нашими колегами - це можливість для кожного стати не просто гарним атлетом, а й ефективним підприємцем. Упевнений, що подібні ініціативи будуть сприяти соціальній адаптації наших чемпіонів, а спортивна галузь від цього лише прогресуватиме. Ми даємо платформу, де кожен зможе практикуватися та розвиватися", - заявив Гутцайт.

Проєкт передбачає безкоштовні вебінари та воркшопи від лідерів ринку, антистрес-тренування на відкритому повітрі для підприємців та тих, хто мріє ними стати, автограф-сесії з відомими спортсменами, освітні проєкти тощо.

Фото: dsmsu.gov.ua.