В Україні створять спортивно-туристичний кластер «Боржава»

Андрій Єрмак заявив, що Україна зацікавлена ​​в створенні такого кластера і запропонував створити робочу групу.

Голова офісу президента Андрій Єрмак і міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт обговорили проект створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру «Боржава», повідомляє сайт Міністерства молоді та спорту.

Єрмак заявив, що Україна зацікавлена ​​в створенні такого кластера і запропонував створити робочу групу з реалізації проекту.

«Чим швидше ви будете готові представити президенту детальний проект, терміни, кошторис - тим краще. Ми готові сприяти на всіх рівнях. Щойно ці два етапи пройдемо, ми після обробки меморандуму юристами будемо готові його підписати», - сказав Єрмак.

Гірський масив Боржава розташований в Закарпатській області.

Як повідомляв Укрінформ, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни.