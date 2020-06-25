Україна обов'язково проводитиме міжнародні змагання – Гутцайт

Сьогодні міністерство молоді та спорту звітувало за перші сто днів роботи.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про важливість проведення міжнародних змагань для популяризації України, повідомляє Укрінформ.

«Ми обов'язково будемо повертати міжнародні змагання. Для мене це дуже важливо, щоб туристи і спортсмени приїжджали в Україну і бачили, що у нас спортивна країна. Для популяризації країни. Для популяризації спорту всередині країни.

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Але, щоб проводити великі змагання рівня чемпіонатів Європи або хоча б етапів Кубка світу та Європи, потрібна відповідна інфраструктура. Над цим питанням ми зараз посилено і працюємо», - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, сьогодні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звітував за перші сто днів роботи уряду. Зокрема, міністр запевнив, що провідні українські спортсмени матимуть державне фінансування і після вересня.

Фото: Укрінформ