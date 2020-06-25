Мінмолодьспорту України відзвітувало за перші сто днів роботи

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на брифінгу за підсумками ста днів роботи уряду розповів про свої досягнення за цей період.

Очільник міністерства, зокрема, торкнувся фінансування спорту в країні, і визначив шляхи вирішення цього питання, повідомляє Укрінформ.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні був створений стабілізаційний фонд, і у Міністерства молоді та спорту до цього фонду забрали кошти на підготовку збірних команд до Олімпіади, Паралімпіаді, Дефлімпійських та Всесвітніх ігор. У нас є кошти до вересня, але ми вже зустрічалися з Прем'єр-міністром України та працюємо над тим, щоб фінансування було відновлено. У прем'єра, як і у всього уряду, є розуміння, що спортсменам потрібно готуватися. Вони пропустили багато часу через карантин, нині - пауза. Упевнений, що ми найближчим часом отримаємо гроші на підготовку команд та окремих атлетів", - сказав Гутцайт.

Він також торкнувся важливого питання розвитку спортивної інфраструктури.

"Для нас украй важливо створити інфраструктуру, щоб нашим спортсменам було, де готуватися, а дітям, де займатися, - заявив Гутцайт. - У кожному регіоні наприкінці року побудують або добудують спортивний об'єкт - це завдання Президента. У Тернополі, наприклад, це водна база для академічного веслування. У Чернівцях - лукодром. Є стадіони. Нступного році мають здати багатофункціональний комплекс".

У звіті Мінмолодьспорту також відзначено, що нинішнього року за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку профінансовано 120 об'єктів на суму майже 11 млрд гривень, спільно з парламентом розробляється механізм меценатства у спорті. Крім того, уряд підтримав порядок та умови надання субвенції міському бюджету міста Яремче на будівництво сучасного біатлонного комплексу.

На брифінгу міністр також розповів про відкриття для масових занять спортом головної спортивної арени України - НСК "Олімпійський".

"З 28 червня ми вперше повністю відкриваємо НСК "Олімпійський", облаштовуючи великий спортивний open space з безліччю майданчиків. Усі вони будуть безкоштовними, і будь-хто може прийти та позайматися. Федерації зможуть виставити свої майданчики. Зробимо все, щоб люди знали - НСК "Олімпійський" відкритий для спорту. Це державний об'єкт, який побудований за бюджетні гроші, і він має бути відкритий для людей. Вже облаштований ​​волейбольний майданчик, будуть зони воркаута, баскетбольний майданчик та багато іншого", - заявив Гутцайт.

Фото: ukrinform.ua.