Вадим Гутцайт прогнозує на Олімпіаді в Токіо 15-20 українських медалей

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт дав прогноз щодо того, скільки медалей можуть здобути українці на Олімпійських іграх в Токіо.

В ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1" Гутцайт заявив, що таких нагород може бути 15-20.

"Прогнози? Найкращі. Ми працюємо над цим. У нас близько 15-20 елітних спортсменів, які можуть завоювати медалі на Олімпійських іграх. Прогнозую 15-20 медалей. В цілому ж, Ігри - це шанс для всіх спортсменів. Якщо спортсмен отримав ліцензію , у нього вже є можливість здобути медаль", - сказав міністр.

Нагадаємо, 1992 року Гутцайт виграв "золото" в командній шаблі на Олімпіаді у Барселоні.

Фото: dsmsu.gov.ua.