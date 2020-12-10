Очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомили про підозру

Виконуючому обов'язки начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

"Повідомили про підозру в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику, які намагалися підкупити голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці 9 грудня викрили підозрюваних «на гарячому» — у момент спроби підкупу керівника Держгеокадастру при передачі йому частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру передали ще у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, яка призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

У НАБУ повідомили, що розпочали слідство у даній справі у вересні 2020 року за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди.

Раніше Лещенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що у спробі його підкупу затримали в.о. керівника ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. Наразі цю посаду обіймає Юрій Климко.

Лещенко пообіцяв, що невдовзі разом із правоохоронцями розкриє подробиці цієї спецоперації.

Як повідомляв Укрінформ, спецоперація правоохоронців із викриття масштабних земельних махінацій тривала кілька місяців і успішно завершилася завдяки сприянню голови Держгеокадастру Роману Лещенко. Виконувач обов‘язків керівника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та посередник запропонували йому 170 тисяч доларів за сприяння у дерибані державних земель. Вони були затримані під час передачі чергового траншу в розмірі 25 тис. дол.