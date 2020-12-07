Держгеокадастр закриє обласні управління протягом двох місяців - Лещенко

Головні управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Київ будуть ліквідовані через два місяці.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

За його словами, відповідний наказ був підписаний 24 листопада.

“Встановити строк висування кредиторами вимог до територіальних органів Держгеокадастру, що ліквідуються, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи у порядку, визначеному чинним законодавством”, — йдеться в наказі.

За словами Лещенка, після ліквідації існуючих управлінь будуть утворені територіальні структурні підрозділи апарату Держгеокадастру.

"Це одна з найбільших в історії України реорганізацій відомства. За попередніми оцінками, вона дозволить заощадити 500 млн грн і спрямувати їх на оцифрування країни, оптимізацію реєстрів та повноцінний запуск Національної інфраструктури геопросторових даних", - заявив голова Держгеокадастру.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 16 листопада 2020 року прийняв постанову №1118 “Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру”, згідно з якою ліквідовуються як юридичні особи публічного права територіальні органи Держгеокадастру та створюються територіальні органи як структурні підрозділи апарату.

Внаслідок оптимізації та реорганізації Держгеокадастру, чисельність його працівників, яка наразі перевищує 10 тис., зменшиться майже на 60%.