У Держгеокадастрі планують скоротити майже 60% працівників

У процесі оптимізації та реорганізації структур Держгеокадастру чисельність його працівників, яка наразі складає більше 10 тис. штатних одиниць, зменшиться на майже 60%.

Про це повідомив перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, перебуваючи з робочою поїздкою в Харкові, передає кореспондент Укрінформу.

«Загалом передбачається, що з більш ніж 10 тис. штатних одиниць внаслідок оптимізації, реорганізації, скорочення функцій штат вдасться скоротити приблизно на 60% без шкоди ефективності роботи цього органу і з користю для суспільства», - сказав Мірошниченко.

Він нагадав, що здійснюватиметься ліквідація головних обласних управлінь Держгеокадастру як самостійних юридичних осіб.

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«Не секрет, що часто не тільки Держгеокадастр, а й всі наші державні органи діють недостатньо ефективно і навіть іноді, на жаль, складаються ситуації, коли за державні гроші чиновники, можна так сказати, працюють на шкоду економіці, на шкоду суспільству. Деякі функції (Держгеокадастру - ред.) є непотрібними, деякі функції, скажімо так, в наших умовах замість користі приносять лише шкоду. З урахуванням цього наразі здійснюється реформа. В першу чергу відбувається перегляд функцій Держгеокадастру», - сказав Мірошниченко.

Він також зауважив, що передача державних земель – близько 2 млн га - у комунальну власність ОТГ є частиною процесу реформування.

«Це означає, що важлива функція щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення вже не потребуватиме таких ресурсів від держави, тому тут є потенціал до оптимізації та скорочення», - пояснив Мірошниченко.

Крім того, зазначив він, проект закону №2194 про дерегуляцію земельних відносин, який очікує на друге читання в парламенті, передбачає відмову від такої функції Держгеокадастру, як державна експертиза землевпорядної документації та істотно звужує функцію надання погодження на землевпорядну документацію.

«На моє переконання, саме ці функції в їх сьогоднішньому вигляді приносять для суспільства більше шкоди, ніж користі», - сказав Мірошниченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 16 листопада 2020 року прийняв Постанову №1118 «Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру», якою ліквідовуються як юридичні особи публічного права територіальні органи Держгеокадастру та створюються територіальні органи як структурні підрозділи апарату.

Голова Держгеокадастру Роман Лещенко 19 листопада повідомив, що головні управління в областях та місті Києві будуть ліквідовані найближчим часом, а замість них створять територіальні органи - структурні підрозділи центрального апарату.