Новий голова Закарпатської ОДА каже, що опікуватиметься безпекою нацменшин

Новий голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков під час першого засідання Берегівської міської ради нового скликання заявив, що готовий до співпраці з депутатами та запевнив у гарантуванні безпеки нацменшин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської ОДА.

“Голова Закарпатської ОДА взяв участь у першому засіданні Берегівської міської ради нового скликання. Анатолій Полосков зазначив, що готовий до співпраці із депутатами та підтримуватиме всебічний розвиток громади. Головними напрямками визначив розвиток прикордонної інфраструктури, розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, культурної та історичної спадщини, дорожньої інфраструктури, туристичних об’єктів.” - йдеться у повідомленні.

“Одночасно важливим питанням є безпека національних меншин, забезпечення рівних політичних, соціальних, економічних та культурних прав і свобод, розвиток національної самосвідомості і самовиявлення. Пріоритетним є вектор, визначений Президентом України на розвиток дружніх і чесних відносин із нашими сусідніми країнами. Ми маємо усвідомити непорушне право - кожен із нас має жити згідно з законодавством України, духу Конституції України та боронити інтереси України.” - сказав Анатолій Полосков.

Він відзначив, що на Закарпатті Берегівщина була і є носієм багатовікових традицій, туристичною дестинацією, має потужний економічний потенціал.

Тут об’єдналися громади різних національностей, віросповідань, політичних та соціальних поглядів, створивши справжній приклад сучасної об’єднаної громади», – сказав Полосков.

За його словами, це має стати потужним фундаментом розвитку усього району.

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Як повідомлялося, на цьому тижні Президент Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА, ним став Анатолій Полосков.

Фото: carpathia.gov.ua