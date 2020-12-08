Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідний указ № 555/2020 Президент підписав 7 грудня.
Зазначається, що, вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.
Анатолій Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
Фото: ОП