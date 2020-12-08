Зеленському на підпис передали закон про призначення глави САП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який розблоковує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, документ передано на підпис Президентові.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані у картці законопроєкту “Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо призначення на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі” (№4227) на сайті Верховної Ради.

У ній зазначається, що 8 грудня закон повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, закон щодо призначення на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Документ відновлює дію абзацу частини четвертої статті 39 Закону «Про прокуратуру», яка визначає, що заступник Генерального прокурора - керівник САП призначається строком на п’ять років. Дія цієї норми була призупинена до 1 вересня 2021 року на підставі Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року.

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Посада керівника САП залишається вакантною після звільнення у серпні 2020 року Назара Холодницького. Процедуру призначення нового керівника САП не могли розпочати через необхідність законодавчих змін.