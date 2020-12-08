Петров написав заяву на звільнення з посади голови Закарпатської ОДА
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Закарпатської ОДА.
"Обраний учора головою Закарпатської обласної ради Олексій Петров написав заяву про звільнення із посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації та чекає відповідного Указу Президента”, - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 8 грудня, після обіду на офіційному сайті Президента України з'явився Указ про звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА. На цю посаду Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Анатолія Полоскова.
Як раніше повідомляв Укрінформ, учора, 7 грудня, на першій сесії новообраної Закарпатської обласної ради головою було обрано кандидата від "Слуги народу" Олексія Петрова.
За нього проголосувало 37 із 62 зареєстрованих депутатів.
Фото: carpathia.gov.ua