Петров написав заяву на звільнення з посади голови Закарпатської ОДА

Олексій Петров, якого вчора обрали головою Закарпатської облради, написав заяву про звільнення з посади голови ОДА. Сьогодні ж на офіційному сайті Президента України з'явився Указ про його звільнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Закарпатської ОДА.

"Обраний учора головою Закарпатської обласної ради Олексій Петров написав заяву про звільнення із посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації та чекає відповідного Указу Президента”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 8 грудня, після обіду на офіційному сайті Президента України з'явився Указ про звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА. На цю посаду Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Анатолія Полоскова.

Як раніше повідомляв Укрінформ, учора, 7 грудня, на першій сесії новообраної Закарпатської обласної ради головою було обрано кандидата від "Слуги народу" Олексія Петрова.

За нього проголосувало 37 із 62 зареєстрованих депутатів.

Фото: carpathia.gov.ua