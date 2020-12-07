Головою Закарпатської облради обрали Петрова

В Ужгороді на першій сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання головою ради обрали Олексія Петрова. За нього проголосували 37 із 62 зареєстрованих депутатів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із сесійної зали.

На першій сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання головою ради вибрали депутата від партії «Слуга народу» Олексія Петрова. За нього проголосували 37 із 62 депутатів.

Петров був однією із двох кандидатур, висунутих на таємне голосування. Його суперником був самовисуванець Віктор Русин, депутат обласної ради від ОПЗЖ.

Олексій Петров є чинним головою Закарпатської ОДА, на місцевих виборах 25 жовтня він очолював список партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, сьогодні на першій сесії Закарпатської облради депутати з партії угорців Закрапаття КМКС вчинили демарш та покинули сесійну залу на знак протесту проти дій влади щодо угорців Закарпаття.