Пожежа в історичній будівлі Полтави: МКІП підключиться до розслідування

Міністерство культури та інформаційної політики прагне ретельного з'ясування причин пожежі в історичній будівлі в місті Полтава.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Вранці 9 грудня в історичній будівлі колишнього кінотеатру імені Івана Котляревського у місті Полтава сталася пожежа. Внаслідок трагедії загинула одна людина, особа якої наразі не встановлена. Міністерство культури та інформаційної політики України максимально сприятиме у розслідуванні причин загоряння. Приміщення вже кілька років використовують з комерційною метою орендарі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пожежа сталася у будинку Полтавського дворянського зібрання, який є пам'яткою архітектури національного значення. Останні роки в приміщенні працюють розважальні заклади.

"Статтею 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» передбачено, що усі власники пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи), незалежно від форм власності на ці об'єкти, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. Але охоронний договір на вказану пам’ятку Міністерством не погоджувався, як і факт її передачі в користування іншим особам, що відповідно до Закону є обов’язковим. На додачу, в даному випадку тимчасові користувачі відкрили нічний клуб та звели прибудову, яка не тільки порушила архітектурний ансамбль центру міста, а й попередньо могла стати епіцентром займання", - повідомляють у МКІП.

У Міністерстві заявили, що занепокоєні «збереженням» пам’яток архітектури шляхом передачі в оренду під розважальні заклади.

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Як повідомляється, кілька років тому зусиллями місцевих активістів вдалося порушити та довести справу про розірвання договору оренди до суду, а також забов’язати орендарів повернути приміщення колишнього кінотеатру, проте майже за півтора року від часу судової ухвали, підприємець так і не звільнив будівлю.

У МКІП додають, що наразі важливо встановити причини пожежі, знайти причетних та ліквідувати ризики трагедій на майбутнє.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 9 грудня розпочалася пожежа у Полтаві в будівлі за адресою вул.Соборності, 31. Загорілася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр., де розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі та незаконній прибудові до неї розташовувалися ресторан «Тераса», нічний і караоке-клуб, низка магазинів. Ліквідація пожежі тривала з 4.30 до 13.06. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв. м.

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На місці події виявлено тіло невстановленої особи. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.