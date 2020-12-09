Влада Полтавщини просить експерта МКІП оцінити наслідки пожежі в історичній будівлі

Влада Полтавщини поінформувала Міністерство культури про пожежу в колишньому кінотеатрі ім.Котляревського і попросила надати експерта для обстеження постраждалої від вогню будівлі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

«Департамент культури і туризму облдержадміністрації відразу поінформував про пожежу Міністерство культури та інформаційної політики України, так як це пам’ятка національного значення й перебуває на контролі у Мінкультури. Також направили офіційне звернення з проханням надати експерта, який приїде до Полтави з метою проведення повноцінного та якісного обстеження будівлі, надання оцінки заподіяної шкоди», - йдеться у повідомленні.

Заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко наголосила, що область й місто спрямують усі зусилля на збереження та відновлення споруди, «оскільки це складова ансамблю Круглої площі – візитівки як міста, так і області».

Наразі створюється спеціальна комісія, до складу якої ввійдуть правоохоронці, рятувальники, представники облдержадміністрації, прокуратури, міськвиконкому й Мінкультури. Розроблять дорожню карту та план заходів щодо подальшого відновлення будівлі.

Також ОДА направила листи до Національної поліції та ГУ ДСНС у Полтавській області з проханням надати, після проведення експертиз, інформацію про причину пожежі. Звернулися до прокуратури, щоб визначити контактну особу для подальших процесуальних дій із метою притягнення до відповідальності винних.

Масштабну пожежу в центрі Полтави ліквідували/ Фото: Сергій Пустовіт

Водночас зазначимо, що згідно з інформацією на сайті Міністерства культури і інформполітики, будівля Дворянського зібрання за наказом МКУ від 17.05.2017 №430 віднесена до пам'яток архітектури місцевого значення.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 9 грудня розпочалася пожежа в будівлі за адресою вул.Соборності, 31. Загорілася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр., де розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім.Котляревського. Останніми роками в будівлі і незаконній прибудові до неї розташовувалися ресторан «Тераса», нічний і караоке-клуб, низка магазинів. Ліквідація пожежі тривала з 4.30 до 13.06. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв. м.

На місці події виявлено тіло невстановленої особи. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.