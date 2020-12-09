Уряд затвердив порядок відбору проєктів для «Великої реставрації»

Кабмін схвалив проєкт постанови «Про затвердження порядку відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво"».

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Порядок визначає механізм організації та проведення відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини державної та комунальної форм власності. Неупереджений і прозорий відбір забезпечуватиме експертна група, яку утворять.

Прийняття постанови дасть можливість для проведення такого роду робіт за рахунок фінансування з державного бюджету в рамках програми "Велике будівництво".