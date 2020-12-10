Данія і Словенія поділяться з Україною досвідом децентралізації

Данія готова допомагати Україні у питаннях розвитку місцевого самоврядування, у тому числі ділитися своїм досвідом.

У цьому Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккелсен запевнив на Міжнародній онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Саме зараз час працювати та показувати результати. Ми готові підтримати українські органи місцевого самоврядування у цьому, зокрема тим досвідом, який маємо і яким пишаємося”, - сказав Міккелсен.

На його думку, попри складні часи, пов'язані із пандемією коронавірусу, нині сприятливий для розвитку час, адже місцеві вибори завершені, з'явилися нові лідери, нові ресурси. “І тепер можна фокусувати увагу на урядуванні, на наданні послуг, на розвитку місцевого самоврядування. Якщо говорити про пандемію — не найкращий час з точки зору адміністративної реформи, але це також можливість переосмислити способи задоволення потреб громадян”, - зазначив він.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін високо оцінив досягнення України за останні п’ять років у сфері розвитку місцевих органів влади. Він вважає, що країна виходить на новий етап реформи з децентралізації, і це пов'язано із розбудовою міцної влади на муніципальному рівні та органів місцевого самоврядування. ”Ми готові надавати підтримку в цьому процесі. Я вважаю, незалежно від розміру країни, успішні та спроможні місцеві органи влади — це завжди важливо. Вони мають бути в змозі реагувати на потреби громадськості”, - наголосив посол.

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За його словами, Словенія готова ділитися свої досвідом успішного належного функціонування місцевого урядування так само, як і досвідом щодо залучення громадськості до політики місцевого розвитку.