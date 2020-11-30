У Дніпрі відкрили регіональний офіс євроінтеграції

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері Представництво ЄС в Україні.

"ЄС вітає відкриття Офісу європейської інтеграції у Дніпрі й з нетерпінням очікує більш тісного співробітництва із регіоном. Представництво ЄС в Україні прагне бачити, як переваги євроінтеграції можуть бути найкращим чином використані в регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відкрила у Херсоні перший в Україні регіональний Офіс європейської інтеграції.

Фото: Представництво ЄС в Україні