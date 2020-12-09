У Хмельницькому СІЗО - спалах коронавірусу

У Хмельницькому слідчому ізоляторі зафіксовано спалах коронавірусної хвороби серед ув’язнених. Станом на 9 грудня COVID-19 підтвердили у п'яти ув’язнених.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Центрі охорони здоров’я Державної кримінально - виконавчої служби України у Фейсбуці.

«8 грудня 2020 року зареєстровано спалах захворювання на COVID-19 серед ув’язнених ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», які тримаються в одній камері. Станом на 9 грудня поточного року, серед осіб, узятих під варту, лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19, легкого перебігу. Стан шостого ув’язненого задовільний, скарги на погане самопочуття відсутні, від проведення ПЛР-тесту на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 відмовився», - ідеться в повідомленні.

У ЦОЗ ДКВС інформують, що 30 листопада 2020 року до медичної частини за медичною допомогою з приводу погіршення самопочуття звернулися двоє ув’язнених.

«1 грудня проведено рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та встановлено підозру на бронхіт. 4 грудня з метою виключення COVID-19 проведено відбір матеріалу на ПЛР-тест. Враховуючи можливість безсимптомного перебігу COVID-19 одночасно були протестовані троє ув’язнених які тримаються в цій камері, четвертий – відмовився. 8 грудня отримано позитивні результати ПЛР-тестів», - інформують у ЦОЗ ДКВС.

Також зазначається, що причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню уточнюються.

Водночас у відомстві припускають, що ймовірно інфікування ув’язнених відбулося під час участі у судових засіданнях поза межами установи. Зокрема повідомляється, що один із ув’язнених брав участь у судових засіданнях поза межами установи за 7 днів до появи симптомів, один лабораторно підтверджений хворий (безсимптомний) - за 7 днів до появи симптомів у ув’язненого по камері, а ув’язнений, який відмовився від проведення ПЛР-тесту - за 4 дні.

«У ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» проводиться комплекс протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації даного спалаху. Епідеміологічне розслідування триває. Ситуація знаходиться під контролем ЦОЗ ДКВС України», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби, станом на 9 грудня України зареєстровано 880 випадків на COVID-19.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.