Уряд працює над поетапною трансформацією вугільних регіонів – Чернишов

Британський досвід дасть змогу подивитися з нових ракурсів на те, як перетворити вугільну галузь зі збиткової на ефективну, компактну систему і принести економічний розвиток у ці регіони.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону, про це йшлося на зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс.

«Для українського уряду поступова та поетапна трансформація вугільних регіонів є пріоритетним напрямом роботи. Враховуючи, що Велика Британія вже пройшла цей шлях, а ми тільки на його початку. Британський досвід дасть нам змогу подивитися з нових ракурсів на те, як перетворити збиткову галузь на ефективну, компактну систему і принести економічний розвиток у ці регіони», – зазначив Чернишов.

Учасники зустрічі приділили особливу увагу процесу реформування вугільної галузі України та концепції, яка стане основою для Національної програми трансформації вугільних територій до 2030 року, що зараз розробляється Мінрегіоном спільно з іншими міністерствами.

Сторони також обговорили створення у майбутньому мультидонорського Офісу регіонального розвитку. Він має забезпечити експертну, комунікаційну та інституційну підтримку міністерства у регіональній політиці.

Мелінда Сіммонс, своєю чергою, відзначила готовність Британії поділитися своїм досвідом у перепрофілюванні вуглевидобувних регіонів.

«Велика Британія радо поділиться своїм досвідом у цьому питанні, особливо враховуючи величезний вплив таких процесів на життя людей на територіях, де видобувають вугілля», – додала посол.

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Сіммонс також відзначила важливість гендерної рівності та забезпечення ширшої участі жінок у політиці на місцевому рівні.

Міністр розвитку громад та територій подякував британській стороні за підтримку України на шляху до євроінтеграції, плідну багаторічну співпрацю та непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Сторони приділили особливу увагу економічному розвитку наших країн, регіональній політиці та обміну досвідом у процесі трансформації українських вугільних регіонів.

На завершення учасники зустрічі обговорили світову боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19, зокрема, планування вакцинації громадян і кроки Британії та України, які упереджують поширення захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету на 2021 рік передбачає 4,6 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР).