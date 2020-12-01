Чернишов каже, що у проєкті держбюджету - 4,6 мільярда на фонд регіонального розвитку

Чернишов каже, що у проєкті держбюджету - 4,6 мільярда на фонд регіонального розвитку

Укрінформ
Проєкт Державного бюджету на 2021 рік передбачає 4,6 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР).

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час пресконференції 1 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що у цій версії (проєкту держбюджету-2021 до другого читання – ред.) розмір Державного фонду регіонального розвитку складає 4,6 млрд грн. Звичайно, з точки зору реформи ДФРР і планів Мінрегіону для реалізації цієї реформи, ми розраховували на інший розмір", - сказав Чернишов.

Він додав, що реформа ДФРР передбачає збільшення фінансування фонду до 3% від видаткової частини державного бюджету України, що мають реалізувати до 2023 року.

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Міністр зауважив, що не менше 30% коштів ДФРР мають бути спрямовані на проєкти розвитку регіонів, 50% - на об'єкти соціальної інфраструктури, 20% - на підтримку туристичних магнітів з урахуванням особливостей регіонів.

Як повідомлялося, у Державному бюджеті України на 2020 рік обсяг Державного фонду регіонального розвитку на поточний рік був встановлений на рівні 4,9 млрд гривень.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. 26 листопада уряд затвердив проєкт держбюджету на 2021 до другого читання.

Фото: minregion.gov.ua

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