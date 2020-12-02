На шахті «Добропільська» загинув гірник

На шахті «Добропільська» у Донецькій області загинув гірник.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури, передає Укрінформ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 грудня о 02:20 гірник очисного забою шахти «Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» під час робіт з улаштування кріплення у лаві пласта на горизонті 450 м потрапив під шток комбайну для здобуття вугілля. Травми, яких зазнав 40-річний чоловік, виявились не сумісними із життям.

На місці трагедії проводяться першочергові слідчі дії. Причини загибелі гірника будуть встановлені після проведення судових експертиз.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).