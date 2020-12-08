На Херсонщині відкрили новий польовий табір модульного типу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«6 грудня, у День Збройних сил України, на Херсонщині відбулося відкриття польового табору модульного типу «Новоолексіївка». Він призначений для підрозділів, підпорядкованих Командуванню об’єднаних сил ЗС України, що несуть бойову службу на південному напрямку», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, це містечко на замовлення Міноборони було побудоване силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України. Доповідь про готовність об’єкту до подальшої експлуатації у Збройних силах прийняв особисто Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди святкування 29-ї річниці ЗСУ.
У пресслужбі відзначили, що модульне містечко було побудовано у дуже стислі строки – за три місяці — та відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу.
В міністерстві також повідомили, що військовий табір повністю автономний, має усі необхідні для побуту та несення служби комунікації: електромережі, водопровід та каналізацію і складається із 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 – для харчування, 2 – для медичного забезпечення, 5 – для інженерно-технічного забезпечення, 1 – для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення.