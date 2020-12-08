На Херсонщині відкрили новий польовий табір модульного типу

Для підрозділів, підпорядкованих Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, що несуть бойову службу на південному напрямку, відкрили новий польовий табір модульного типу «Новоолексіївка» на загальній площі 3,42 гектара.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«6 грудня, у День Збройних сил України, на Херсонщині відбулося відкриття польового табору модульного типу «Новоолексіївка». Він призначений для підрозділів, підпорядкованих Командуванню об’єднаних сил ЗС України, що несуть бойову службу на південному напрямку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це містечко на замовлення Міноборони було побудоване силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України. Доповідь про готовність об’єкту до подальшої експлуатації у Збройних силах прийняв особисто Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди святкування 29-ї річниці ЗСУ.

У пресслужбі відзначили, що модульне містечко було побудовано у дуже стислі строки – за три місяці — та відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу.

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В міністерстві також повідомили, що військовий табір повністю автономний, має усі необхідні для побуту та несення служби комунікації: електромережі, водопровід та каналізацію і складається із 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 – для харчування, 2 – для медичного забезпечення, 5 – для інженерно-технічного забезпечення, 1 – для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення.