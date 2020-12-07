Українській армії передали модернізований винищувач
Укрінформ
Одна з бригад тактичної авіації повітряного командування «Центр» поповнилась відремонтованим та модернізованим літаком Міг-29.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Сьогодні 7 грудня, авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» отримали модернізований винищувач МіГ- 29 МУ1», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями держпідприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» проведено модернізацію систем та обладнання ресурсних показників літака. Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.
Роботи виконано з дотриманням обумовлених договором термінів, наголосили в пресслужбі.