Українській армії передали модернізований винищувач

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні 7 грудня, авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» отримали модернізований винищувач МіГ- 29 МУ1», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями держпідприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» проведено модернізацію систем та обладнання ресурсних показників літака. Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

Роботи виконано з дотриманням обумовлених договором термінів, наголосили в пресслужбі.