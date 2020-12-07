Садовий захворів на COVID-19

Львівський міський голова Андрій Садовий інфікувався коронавірусом.

Про це він написав у Телеграм, повідомляє Укрінформ.

"Позитивний” ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись", - написав львівський мер.

Він повідомив, що напередодні відчув незначну слабкість і першіння в горлі, тож зранку здав аналізи. Температури немає, Садовий працює онлайн, перебуваючи на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.