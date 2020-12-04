Стефанчук одужав від COVID-19

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав негативний тест на COVID-19 після тритижневої боротьби з хворобою.

Як передає Укрінформ, про це перший віцеспікер поінформував у Фейсбуці.

"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром стану до виконання своїх обов’язків", - написав Стефанчук.

Політик подякував усім, хто його підтримував.

"Усім бажаю міцного здоров’я. Не легковажте! Вірус більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук — неодмінні супутники", - зазначив Стефанчук.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.

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Разумков 30 листопада повідомив, що одужав від COVID-19.