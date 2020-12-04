Стефанчук одужав від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це перший віцеспікер поінформував у Фейсбуці.
"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром стану до виконання своїх обов’язків", - написав Стефанчук.
Політик подякував усім, хто його підтримував.
"Усім бажаю міцного здоров’я. Не легковажте! Вірус більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук — неодмінні супутники", - зазначив Стефанчук.
Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.
Разумков 30 листопада повідомив, що одужав від COVID-19.