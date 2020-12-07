СБУ блокувала роботу мережі call-центрів, які обслуговували російський бізнес
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих жителів, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.
Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.
Слідчими Управління СБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Всіх організаторів схеми встановлено, з ними відбуваються процесуальні дії.
Перевіряється можлива причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.
Триває досудове слідство.