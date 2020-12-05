Іграшки для армії РФ: на Клавдіївську фабрику прийшли поліція та СБУ

На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, яка виготовляла новорічні кульки для російської армії, Національна поліція України та СБУ проводять слідчо-оперативні дії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє депутат Бучанської міської ради Володимир Коротя у Фейсбуці.

"Почалися слідчого оперативні дії. Присутні працівники поліції та СБУ", - написав Коротя.

В Нацполіції та СБУ поки що не прокоментували цю ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, розташована неподалік від Києва Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас виготовляла іграшки із логотипом російської армії. Таку продукцію виявили на фабриці учасники екскурсії та опублікували відповідні фото і відео.

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Своєю чергою в.о. голови правління фабрики Павло Гукасов визнав, що Росія є одним із ринків збуту їхньої продукції, але запевнив, що підприємство вже ліквідувало «весь тираж» новорічних кульок з логотипом російської армії, а надалі всі замовлення проходитимуть етичний контроль. Гукасов також вибачився за ситуацію.