На Київщині фабрика виготовляла ялинкові прикраси з логотипом армії Росії

На Київщині фабрика виготовляла ялинкові прикраси з логотипом армії Росії

Відео
Укрінформ
Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, розташована у Київській області, виготовила партію новорічних кульок із логотипом армії Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив користувач Фейсбуку, екскурсовод Сергій Савченко.

Він також опублікував відео процесу виробництва таких ялинкових прикрас та вже готову продукцію, складену в коробки.

"На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото- і відеозйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю", - написав Савченко.

Він додав, що на його обурення керівництво і охорона фабрики погрожували затриманням та обіцяли "поговорити так, щоб стало понятно".

Своєю чергою в.о. голови правління фабрики Павло Гукасов визнав, що Росія є одним із ринків збуту їхньої продукції, але запевнив, що підприємство вже ліквідувало тираж новорічних кульок з логотипом російської армії, а надалі всі замовлення проходитимуть етичний контроль.

"Частину річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проєктів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення. На даний момент тираж ліквідовано", - написав він у Фейсбуці.

Гукасов зазначив, що ця конфліктна ситуація дала керівництву фабрики поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль.

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"Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але, в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших. Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації ", - додав очільник фабрики.

Укрінформ звернувся за коментарем до Служби безпеки України з приводу даної ситуації.

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