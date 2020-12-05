На Київщині фабрика виготовляла ялинкові прикраси з логотипом армії Росії

Він також опублікував відео процесу виробництва таких ялинкових прикрас та вже готову продукцію, складену в коробки.

"На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото- і відеозйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю", - написав Савченко.

Він додав, що на його обурення керівництво і охорона фабрики погрожували затриманням та обіцяли "поговорити так, щоб стало понятно".

Своєю чергою в.о. голови правління фабрики Павло Гукасов визнав, що Росія є одним із ринків збуту їхньої продукції, але запевнив, що підприємство вже ліквідувало тираж новорічних кульок з логотипом російської армії, а надалі всі замовлення проходитимуть етичний контроль.

"Частину річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проєктів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення. На даний момент тираж ліквідовано", - написав він у Фейсбуці.

Гукасов зазначив, що ця конфліктна ситуація дала керівництву фабрики поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль.

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"Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але, в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших. Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації ", - додав очільник фабрики.

Укрінформ звернувся за коментарем до Служби безпеки України з приводу даної ситуації.