В Україну не пропустили іноземця з георгіївською стрічкою

У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом із Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, тоді як носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

Як повідомлялось, 12 червня 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», ухвалений Верховною Радою 16 травня.

За публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення передбачено накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення. За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

Фото: ДПСУ