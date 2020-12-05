Маріупольці переважно вірять у фейки та теорії змов

Проведене у межах спільного проєкту Норвегії та України опитування засвідчило, що мешканці Маріуполя вразливі до дезінформації та переважно вірять у різного роду фейки та теорії змов.

Про це йдеться у статті VoxUkraine, передає Укрінформ.

«Безперервний потік дезінформації, що вливається в місто десятиліттями, призвів до небезпечної ситуації, коли місто на передовій війни Росії з Україною має відверто антизахідні погляди», - вважають автори публікації.

Як зазначається, проведене опитування мало на меті з'ясувати, наскільки жителі міста погоджуються з ключовими твердженнями російської пропаганди на місцевому та національному рівнях. Згідно з отриманими даними, понад дві третини респондентів погоджуються з тим, що «Україною керують зовнішні сили на кшталт організацій Сороса чи Ґейтса». Кожен четвертий повністю погодився з таким твердженням, водночас не погодились із теорією зовнішнього управління лише 8%. Причому, як зазначається, найменш схильні не погоджуватись із таким твердженням старші респонденти, проте й серед молодших та освіченіших маріупольців більшість вважає, що Україною керує «тіньовий уряд», наголошують автори статті.

Водночас 74% опитаних маріупольців вважають, що колишня в.о. міністра охорони здоров’я, американка українського походження Уляна Супрун Супрун отримала посаду в уряді, бо «так хотіли американці», а не погодились із таким твердженням менше 10% респондентів, причому цілком не згодні були лише 1,7%. «Кейс пані Супрун показує, що теорії змови не обов’язково ваблять старше покоління: молодь у Маріуполі вірить у те, що американці призначили пані Супрун, не менше, ніж їхні дідусі й бабусі», - йдеться у статті.

Опитування також засвідчило, що 40,5% маріупольців вважають легітимним так званий референдум про «незалежність», організований «ДНР» у травні 2014 року, і лише 28% так не думають. Ще 26,3% респондентів сказали, що їм важко відповісти. «Загалом вражаючі 72% маріупольців не здатні дистанціюватись від події, що очевидно мала на меті підірвати українську державність. Тим часом лише 14,5% цілком не погодились із тим, що референдум був законним», - наголошується у публікації.

Принесла свої «плоди» й дезінформація, поширювана щодо трагічного обстрілу Східного мікрорайону Маріуполя у січні 2015 року. Попри висновки ОБСЄ, що обстріл здійснювався з контрольованих «ДНР» територій, а згодом - появу доказів причетності до обстрілу російських військових, третина маріупольців досі не знає, кого винуватити, а лише 12,8% респондентів не погоджуються (6,1% цілком не погоджуються) з тим, що Україна сама обстріляла своє місто. Тобто, принаймні 57,2% (включно з тими, хто відмовився відповідати) вірять, що місто обстріляли війська, які мають його захищати, наголошується у публікації.

Як зазначають автори, ключовою фігурою у Маріуполі «для місцевої політики та дезінформації» залишається олігарх Рінат Ахметов, який активно використовує свої медіа, щоб просувати власні політичні проєкти та впливати на громадську думку. Тож нині майже дві третини маріупольців вірять, що металургійні підприємства міста («Азовсталь» та комбінат ім. Ілліча) фінансують міську інфраструктуру, як це було за радянських часів. Лише 28,9% респондентів не погоджуються з твердженням, що металургійні підприємства опікуються містом, а серед тих, кому за 70, таких тільки 17,5%, сказано у статті.

Водночас, за словами авторів публікації, маріупольці менш схильні вірити у сумнівні теорії про походження та цілі нового коронавірусу. Наприклад, лише 15% опитаних вірять, що коронавірус придумали західні спецслужби, щоб послабити ворогів. Натомість 48,3% маріупольців вважають, що «американські лабораторії проводять медичні експерименти над українцями», і лише 24,6% з таким твердженням не погоджуються. Такі теорії змови популярні серед усіх вікових груп, зауважується у статті.

Таким чином, підсумовують автори, популярність хибних наративів і теорій змов у Маріуполі викликає щонайменше тривогу. На думку експертів, така ситуація має багато причин, і одна з них - те, що маріупольці «продовжують дивитись російське телебачення та сумнівні національні медіа».

«Критично необхідною у такій ситуації є зміна медіараціону місцевого населення у поєднанні з рішучою протидією місцевої влади пропаганді», - наголошується у статті.

Опитування проводилось у межах спільного проєкту Норвегії та України, що фінансується Дослідницькою радою Норвегії (проєкт 287267 «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика та міська політика») та базується на репрезентативній вибірці 1251 жителя Маріуполя віком понад 18 років. Отримані результати були зважені згідно із віковим та ґендерним складом міста.

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