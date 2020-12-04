Від -12° до +12°: Україну на вихідні чекають температурні «гойдалки»

В Україні у суботу вночі очікується від 1° тепла до 8° морозу, вдень від 1° морозу до 9° тепла (на Закарпатті до +12°). У неділю прогнозують від 0° до 9° морозу вночі (на сході, північному сході до -12°), вдень від 0° до 5° тепла (на Закарпатті до 12° тепла).

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман; у північних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, місцями і в південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях, на Одещині та в Криму 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 12°; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, на Луганщині до 8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області 5 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Згідно з прогнозом, 6-7 грудня в Україні опади не очікуються. У північних, північно-східних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях 6 грудня вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла (на Закарпатті до 12°), 7 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті 4-9° тепла); на решті території країни 6 грудня вночі 4-9° морозу (на сході, північному сході до 12° морозу), вдень близько 0°, 7 грудня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 6-7 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; 7 грудня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

Синоптики 8- 9 грудня в Україні прогнозують холодну погоду з температурою вночі 4-10° морозу, на північному сході країни, 8 грудня і у східних областях 9-15° морозу, вдень 0-6° морозу; у південній частині та на Прикарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У південній та південно-західній частинах невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на решті території переважно без опадів.

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На Київщині 8-9 грудня очікується холодна без опадів погода. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, 10 грудня у західних областях мокрий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів; температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

11-14 грудня в Україні, крім східних та південно-східних областей, часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у східних та північно-східних областях вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.