У Києві листопад був теплішим за кліматичну норму

За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура становила +3,8°C, що вище за кліматичну норму на 1,7°C.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що з даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°C, що вище за кліматичну норму на 1,7°C.

Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4°C.

Крім того, найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 3,8°C, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7 градусів.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.

Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні становила +12,5°C, що вище за кліматичну норму на 4,4°C.