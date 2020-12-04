«Львівводоканал» і консорціумом RIKO-CAMBI підписали контракт щодо проєкту виробництва біогазу із комунальних стічних вод на суму 31,5 млн євро. Половину з цих грошей фінансує ЄБРР.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 4 грудня, відбулося підписання найбільшого контракту в історії ЛМКП «Львівводоканал» щодо проєкту виробництва біогазу із осаду комунальних стічних вод на суму 31,5 млн євро. Угоду на будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії підписали «Львівводоканал» — замовник робіт, і словенсько-норвезький консорціумом RIKO-CAMBI — виконавець робіт», - йдеться в повідомленні.

У Львові збудують біогазову станцію за 31,5 мільйона євро

Проєкт фінансується ЄБРР (15 млн євро), НЕФКО (5 млн євро), Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P (7,5 млн євро - грантові кошти) та Львівською міською радою (4 млн євро).

Проєкт передбачає збір осаду стічних вод, процес збродження — виділення біогазу у метантенках. Газ з метантенків після очищення використовується в газогенераторах (когенераційних установках), що будуть виробляти електроенергію в обсязі ~20 тис. МВт/рік та тепло. Електроенергія переважно буде використовуватися для роботи обладнання очисних споруд, а тепло — для підігріву суміші мулу та осаду в метантенках, опалення в холодний період року і цілорічно гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд.

В міськраді зазначають, що дане спорудження буде корисним для всього населення міста, адже вирішить проблему зневоднення та зменшення об'ємів осаду стічних вод, який накопичується на території очисних споруд в земляних картах, забруднює ґрунтові води, погіршує екологічний стан мікрорайону Кривчиці та Знесіння.

Контракт триватиме до червня 2023 року. За цей час відбудеться виконання комплексу робіт з розробки проєктно-кошторисної документації (до вересня 2021), будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (до червня 2022) та введення в експлуатацію об'єкта (до червня 2023).

Тендерна процедура проводилася відповідно до стандартів ЄБРР і викликала велике зацікавлення у потенційних учасників. 25 представників потенційних учасників викупили тендерну документацію, кваліфікаційний відбір пройшло 5 провідних міжнародних компаній. До фінального етапу тендерних процедур пройшли 2 компанії, в результаті чого підрядником по проєкту визначено словенсько-норвезький консорціумом RIKO-CAMBI.