Представники ОПЗЖ та партії “За майбутнє” блокують відкриття сесії Одеської облради

Відкриття першої сесії Одеської облради 8 скликання, що мала розпочати роботу об 11-й год., затягується через блокування трибуни та стола президії представниками партій "Опозиційна платформа - За життя" та "За майбутнє".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо так стояти годину, дві, три або й добу, поки всіх переможців виборів не зареєструє обласна територіальна виборча комісія", - заявив висуванець до складу облради від партії "За майбутнє" Юрій Карабаджак.

У свою чергу, представники партії "Слуга народу" закликають не блокувати трибуну й не зривати першу сесію.

Варто зазначити, що серед тих, хто блокує роботу сесії, є також колишні депутати облради від ОПЗЖ Віктор Баранський, Віталій Саутенков та інші, що нині є членами Одеської міськради. Прийшов також екскандидат у мери Одеси від ОПЗЖ Микола Скорик.

Дії представників ОПЗЖ в облраді новообраний депутат міськради від цієї політсили Олексій Єреміца пояснив так: "Депутати облради заблокували трибуну в знак протесту саботажу Одеської обласної теркомісії! Комісія не збирається і не реєструє депутатів облради, щоб зірвати вибори голови облради і дестабілізувати ситуацію в області!".

Зранку адмінбудівлю облради пікетувала група одеситів, що протестували проти призначення нового голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького. Один з учасників акції тримав плакат «Гриневецький гірше, ніж COVID-19».

Станом на 12 год. 15 хв. сесія облради не розпочала роботу.

Згідно з підсумками голосування на виборах депутатів Одеської обласної ради, 5% бар’єр подолали місцеві осередки семи політичних партій. Найбільшу кількість мандатів в оновленому складі отримала облорганізація партії «Опозиційна платформа – За життя» – 24. Представників «Слуги народу» в обласній раді може бути 16, «Довіряй ділам» – 11, «Європейської солідарності» – 10, «За майбутнє» – 10, ВО «Батьківщини» – 7, Партії Шарія – 6.

Фото: bessarabia.ua