На Донеччині відкрився перший в області Українсько-польський центр освіти і науки

На Донеччині у Донбаському державному педагогічному університеті відкрився перший на території області Українсько-польський міжнародний центр освіти і науки.

Участь в урочистостях прийняв Надзвичайний І Повноважний Посол Республіки Польща Бартош Ян Ціхоцькі. У своїй промові він зауважив, що університет стане ще однією платформою для розвитку партнерських відносин двох дружніх країн на теренах Сходу України.

Сподівання подальших нових перспектив висловив так само й кандидат у почесні консули Латвійської Республіки в Луганській і Донецькій областях Олександр Павенко.

На цій зустрічі піднімалося питання можливості вивчення польської мови в університеті, де у 2020 році її вже почали вивчати студенти 4 курсу українського відділення денної форми навчання філологічного факультету.

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Присутні на заході відзначили, що відкриття Центру - новий етап для освіти і науки Донеччини, спрямований як на розвій України загалом, так і реґіону зокрема.