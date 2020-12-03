У Чернівцях затвердили остаточні результати виборів депутатів міської ради та Чернівецького міського голови. Новим мером визнали бізнесмена Романа Клічука.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак.

"Під час сьогоднішнього вечірнього засідання ми затвердили остаточні протоколи виборів і міського голови, і виборів депутатів міськради. Далі ми повинні протягом 5 днів оприлюднити офіційні результати в газеті або на сайті міськради. Оскільки ми уже не встигаємо цього четверга потрапити в газету, то оприлюднення буде завтра на сайті міськради", - сказала голова комісії.

Вона пояснила, що протягом зазначеного в законі терміну після оприлюднення остаточного протоколу з виборів міського голови, жодна зі сторін не подала судові позови. Тому сьогодні також затвердили і остаточний протокол з виборів мера. З результатом 59,54% голосів виборців переміг Роман Клічук.

Також, за словами голови комісії, під час засідання міської ТВК були спроби зайти у приміщення сторонніх осіб. Але приїхала посилена охорона поліції та не дозволила зірвати засідання комісії.

Згідно з сайтом ЦВК до Чернівецької міської ради пройшли 7 партій - Єдина Альтернатива (10 депутатів), Команда Михайлішина (7 депутатів), - Європейська Солідарність (6 депутатів), Пропозиція (6 депутатів), Слуга народу (5 депутатів), Народний контроль (5 депутатів), Рідне місто (3 депутати).

Як повідомлялося, 29 листопада відбувся другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

За даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився у Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнесшколі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

У 1998 році заснував та досі володіє ТОВ “Рома”, серед видів діяльності якого - гуртова торгівля напоями, виробництво пива.

З 2013 року засновник, власник ТОВ “Гойра груп”, яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування тощо.

Один із співзасновників та активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.

Фото: ФБ