На виборах мера Чернівців перемагає Роман Клічук - протокол ТВК

На засіданні міської територіальної комісії оголосили результати підсумкового протоколу голосування на виборах Чернівецького міського голови. За переможця виборів Романа Клічука проголосували 59,54% голосів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила голова міської ТВК Анастасія Сімак.

"Комісія прийняла всі протоколи ДВК та оголосила результати підсумкового протоколу ТВК. Згідно з цими результатами, за Романа Клічука проголосували 25 529 виборців, що становить 59,54% голосів. За його опонента Віталія Михайлішина віддали свої голоси 16 100 виборців. Ще 1245 бюлетенів визнали недійсними", - сказала голова комісії.

За її словами, офіційні результати вони зможуть оголосити лише через 5 днів після прийняття офіційного протоколу, коли спливе термін оскаржень результатів у судах.

Як повідомили у пресрелізі Чернівецької облорганізації Комітету виборців України, який є у розпорядженні Укрінформу, у Чернівцях в неділю участь у виборах взяло 42880 виборців Чернівецької громади, або 23,1% від усіх виборців.

"Цікаво, що на трьох спецдільницях 730477, 730478, 730479 (перинатальний центр, дитяча обласна лікарня та госпіталь ветеранів війни) жоден виборець не взяв участь у виборах, хоча їх там зареєстровано майже 800", - додали в КВУ.

Як повідомлялося, 29 листопада відбувся другий тур місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради.

У ньому взяли участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

За результатами екзитполу ГО "Інституту соціології імені Маковецького" перемогу на виборах Чернівецького міського голови здобуває висуванець партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук із результатом 59,1%, його суперник Віталій Михайлішин набирає 40,9% голосів.

Водночас, за результатами іншого екзитполу, проведеного компанією PGR Consulting Group LLC та Info Sapiens, Клічук здобуває 61,1% голосів виборців, а Михайлішин - 38,5%.

За даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився у Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

У 1998 році заснував та досі володіє ТОВ “Рома”, серед видів діяльності якого - гуртова торгівля напоями, виробництво пива.

З 2013 року засновник, власник ТОВ “Гойра груп”, яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування тощо.

Один із співзасновників та активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.