Другий тур: Чернівці обирають мера

У неділю, 29 листопада, у Чернівцях проходить повторне голосування на виборах міського голови.

У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»), передає Укрінформ.

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віктор Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, у другому турі виборів міського голови Чернівців загалом можуть взяти участь приблизно понад 185,5 тис. виборців.

Станом на 08:00 112 дільниць на виборах міського голови Чернівців у другому турі відкрилися вчасно та без порушень, передає Depo.Чернівці з посиланням на ВК ГУНП.

Порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня включно.