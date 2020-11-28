Другий тур виборів мера Чернівців під загрозою - Центрвиборчком

У Чернівцях напередодні другого туру виборів міського голови місцеві організації кількох партій повідомили про припинення повноважень членів ДВК, що загрожує належній організації проведення голосування.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає Укрінформ.

"До Центральної виборчої комісії надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування у день повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови 29 листопада 2020 року", - зазначають у пресслужбі.

Згідно з інформацією, до Чернівецької міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій, а саме: від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” – 216 членів ДВК; партії “Європейська солідарність” – 128 членів ДВК; партії “Наш край” – 85 членів ДВК; партії “Рідне місто” – 15 членів ДВК. При цьому зазначено, що до подань не надано заяв осіб про складення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

У ЦВК наголосили, що такі дії можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови.

"Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - пояснили у Центрвиборчкомі.

У цьому зв'язку ЦВК наголошує, що, згідно з законодавством, місцеві організації партій не наділені повноваженнями відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій (звернення від організацій партій можливі лише на підставі особистої заяви члена комісії про складення повноважень або шляхом внесення подання про заміну члена комісії). Водночас повноваження членів дільничної виборчої комісії припиняються лише з моменту прийняття відповідного рішення територіальної виборчої комісії про зміни в складі дільничної виборчої комісії. До прийняття такого рішення члени ДВК зобов’язані виконувати свої обов’язки, заявили у ЦВК.

У Комісії також нагадали, що неявка на засідання виборчої комісії у день голосування є грубим порушенням законодавства та підставою для дострокового припинення повноважень члена ДВК, а також встановлена кримінальна відповідальність за ухилення членів виборчих комісій від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин.

У ЦВК додали, що територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог Виборчого кодексу.

"Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу. Адже без цього неможливо як забезпечити вираження політичної волі громадян на місцевих виборах в окремому місті, так і рухатися шляхом побудови демократичного суспільства в Україні загалом", - заявили у ЦВК.

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Як повідомлялося, у неділю, 29 листопада, у Чернівцях відбудеться повторне голосування на виборах міського голови. У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.