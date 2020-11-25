Кандидат у мери Миколаєва від ОПЗЖ відмовляється визнавати результати виборів

Кандидат у міські голови Миколаєва від «Опозиційна платформа - За життя» Владислав Чайка не визнає результатів виборів і стверджує про масштабні фальсифікації.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За наявними даними, в Миколаєві за підтримки адміністративного ресурсу, були проведені масштабні фальсифікації. Наразі на розгляді в тервиборчкомах знаходяться численні скарги про порушення виборчого процесу. Вони були зафіксовані спостерігачами мого штабу. До процесу встановлення результатів виборів приєдналися також народні депутати від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя», які подали запити до відповідних органів», - стверджує Чайка.

За його словами, після перевірок, будуть проведені всі необхідні дії для притягнення винних до відповідальності та встановлення справжніх результатів виборів.

Як повідомляв Укрінформ, на виборах міського голови Миколаєва за результатами екзит-полу перемагає чинний мер Олександр Сенкевич із результатом понад 60%. Його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав близько 39 відсотків голосів. Однак поки що він поразку не визнав і переможця не привітав.

Засідання ТВК, яка повинна була підбити підсумки голосування, не відбулося через відсутність кворуму.

У штабі партії "Пропозиція" звинуватили членів міської територіальної виборчої комісії, які представляють політичну партію «Опозиційна платформа - За життя», у блокуванні роботи ТВК, яка має встановити результати голосування на виборах мера. Десять членів ТВК ігнорують засідання комісії, а без кворуму інші члени комісії не можуть розпочати роботу.

22 листопада відбувся другий тур виборів міського голови Миколаєва.