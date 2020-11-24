Вибори мера Миколаєва: «Пропозиція» заявляє, що ОПЗЖ заважає встановити результат

У Миколаєві штаб партії "Пропозиція" звинувачує членів міської територіальної виборчої комісії, які представляють політичну партію «Опозиційна платформа - За життя», у блокуванні роботи ТВК, яка має встановити результати голосування на виборах мера.

Відповідну заяву розмістив штаб партії "Пропозиція" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Члени Миколаївської міської територіальної виборчої комісії, підконтрольні політичній партії «Опозиційна платформа - За життя», блокують роботу виборчої комісії. Зокрема, йдеться про десятьох людей (йде перелік їх прізвищ - ред.), які ігнорують засідання комісії. Без кворуму інші члени комісії не можуть розпочати роботу», - йдеться у заяві партії.

У "Пропозиції" також закликають "припинити провокаційні дії та приступити до конструктивної роботи".

У свою чергу, секретар міської ТВК Юлія Паскаль повідомила, що засідання було призначено на 16 годину 24 листопада. Проте наразі воно так і не розпочалося через відсутність кворуму.

Як повідомляв Укрінформ, на виборах міського голови Миколаєва за результатами екзитполу перемагає чинний мер Олександр Сєнкевич із результатом понад 60%. Його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав близько 39 відсотків голосів. Проте наразі він поразки не визнав і переможця не привітав.