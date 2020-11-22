На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич - екзитпол

Перемогу у другому турі виборів міського голови Миколаєва, за результатами екзитполу, проведеного на замовлення інтернет-видання "НикВести", здобуває Олександр Сєнкевич.

Такі дані оприлюднені у прямому ефірі ток-шоу, що транслюється на Ютуб-каналі видання, передає кореспондент Укрінформу.

«За результатами екзитполу, проведеного на замовлення інтернет-видання "НикВести", Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») перемагає на виборах Миколаївського міського голови з результатом 61,6 %. Його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав 38,4%», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що опитано понад 2 тисячі респондентів, похибка не перевищує 2, 9 відсотка.

Як повідомлялося, 22 листопадам в Миколаєві відбулося голосування у другому турі виборів міського голови. У нього вийшли чинний міський голова Олександр Сєнкевич, висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”, та Владислав Чайка від партії ОПЗЖ. В першому турі вони набрали 38,9% і 29,3% голосів відповідно.