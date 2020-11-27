Другий тур: Чернівці у неділю обиратимуть мера

У неділю, 29 листопада, у Чернівцях відбудеться повторне голосування на виборах міського голови. У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віктор Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області склала 34,84%.

ОПОРА наголошує, що Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів міського голови із значним порушенням строку, встановленого Виборчим кодексом - не до 6 листопада, а 12-го. Це вплинуло на дату проведення повторного голосування, яке проводиться пізніше, ніж у інших 17 містах України. Причиною затягування процесу стали рішення ТВК про повторний підрахунок голосів на великій кількості виборчих дільниць та інтенсивні судові оскарження.

На думку спостерігачів ОПОРИ, процес встановлення Чернівецькою міською територіальною виборчою комісією результатів голосування 25 жовтня, що супроводжувався численними конфліктами, судовими спорами і вимушеним втручанням з боку ЦВК, похитнув довіру до комісії та її спроможності гарантувати якісне адміністрування виборів на етапі повторного голосування.

«Учасники виборів повинні докласти всіх зусиль для збереження балансу представництва та забезпечення в прозорий спосіб взаємного контролю за дотриманням комісією всіх законних процедур», - підкреслюється у звіті ОПОРИ.