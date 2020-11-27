Другий тур: Чернівці у неділю обиратимуть мера

Другий тур: Чернівці у неділю обиратимуть мера

Укрінформ
У неділю, 29 листопада, у Чернівцях відбудеться повторне голосування на виборах міського голови. У ньому беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віктор Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області склала 34,84%.

ОПОРА наголошує, що Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів міського голови із значним порушенням строку, встановленого Виборчим кодексом - не до 6 листопада, а 12-го. Це вплинуло на дату проведення повторного голосування, яке проводиться пізніше, ніж у інших 17 містах України. Причиною затягування процесу стали рішення ТВК про повторний підрахунок голосів на великій кількості виборчих дільниць та інтенсивні судові оскарження.

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На думку спостерігачів ОПОРИ, процес встановлення Чернівецькою міською територіальною виборчою комісією результатів голосування 25 жовтня, що супроводжувався численними конфліктами, судовими спорами і вимушеним втручанням з боку ЦВК, похитнув довіру до комісії та її спроможності гарантувати якісне адміністрування виборів на етапі повторного голосування.

«Учасники виборів повинні докласти всіх зусиль для збереження балансу представництва та забезпечення в прозорий спосіб взаємного контролю за дотриманням комісією всіх законних процедур», - підкреслюється у звіті ОПОРИ.

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